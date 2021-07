Tokio (SID) - Die 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees ist dem Vorschlag des Präsidenten Thomas Bach gefolgt und hat das olympische Motto ergänzt. Ab sofort heißt es "Schneller, Höher, Stärker - Zusammen". "Das ist ein Meilenstein in unserer Entwicklung und setzt ein klares Zeichen. Mit der Agenda 2020+5 setzen wir unseren Fokus auf Solidarität - und das ist was 'Zusammen' ausdrückt", sagte Bach am ersten Tag der Session in Tokio.

Das ursprüngliche Motto hatte Pierre de Coubertin, Gründer des Internationalen Olympischen Komitees, nach einer Idee des französischen Dominikanerpaters Henri Didon beim Gründungskongress des IOC 1894 vorgeschlagen.