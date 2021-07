Los Angeles (SID) - Tennisstar Naomi Osaka fasst nach ihrer Spielpause aufgrund von Depressionen ihren Start bei den Olympischen Sommerspielen (ab 23. Juli) ins Auge. In einem Beitrag für das Time Magazine schrieb die Japanerin, dass sie, nachdem sie sich einige Wochen Zeit genommen habe, um "aufzutanken und Zeit mit meinen Lieben zu verbringen (...), nicht aufgeregter sein könnte, in Tokio zu spielen".

Weiter verriet sie, dass die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, und Rekord-Olympiasieger Michael Phelps ihr nach Bekanntgabe ihrer psychischen Probleme ihre Unterstützung angeboten hätten. Phelps, der selbst mit Depressionen zu kämpfen hatte, habe ihr gesagt, dass sie mit ihrem öffentlichen Bekenntnis vielleicht ein Leben gerettet habe. "Wenn das wahr ist, dann war es das alles wert", erklärte Osaka.

Die 23-Jährige hatte sich Ende Mai aus den laufenden French Open zurückgezogen. Vorangegangen war ein Streit um einen Medien-Boykott der viermaligen Grand-Slam-Gewinnerin, den sie kurz vor Turnierbeginn angekündigt hatte, um auf die mentale Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern aufmerksam zu machen.

Die Turnier-Verantwortlichen in Paris drohten ihr daraufhin mit dem Ausschluss, sollte sie ihren Medienverpflichtungen nicht nachkommen. Als Konsequenz trat Osaka nicht zu ihrem Zweitrundenmatch an und sprach offen Probleme mit Depressionen an. Seitdem trat sie bei keinem Turnier mehr an.

Die ehemalige Weltranglistenerste schrieb in ihrem Time-Beitrag weiter, sie wünsche sich, dass die Sportbehörden "Maßnahmen ergreifen, um Athleten zu schützen, besonders die zerbrechlichen".

Sie hoffe, "dass die Leute verstehen, dass es in Ordnung ist, nicht in Ordnung zu sein, und dass es in Ordnung ist, darüber zu reden. Es gibt Menschen, die helfen können, und es gibt normalerweise Licht am Ende jedes Tunnels", so Osaka.