Köln (SID) - Papst Franziskus hat den Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio begrüßt. Vor den Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom äußerte er beim Angelus-Gebet am Sonntag die Hoffnung, dass die Spiele "ein Zeichen der Hoffnung und der universalen Geschwisterlichkeit im Sinne gesunder Sportlichkeit" sein werden.

"Gott segne die Organisatoren, die Athleten und all jene, die an diesem großen Fest des Sports zusammenarbeiten", sagte der Argentinier weiter.