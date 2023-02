Marseille (SID) - Der olympische Fackellauf vor den Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August 2024) wird im Frühjahr 2024 in Marseille starten. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Die vollständige Route nach der Ankunft in der Hafenstadt in Südfrankreich soll Ende Mai bekannt gegeben werden.

Nach einer zehntägigen Überfahrt von Griechenland nach Marseille soll die Fackel etappenweise in die Hauptstadt Frankreichs getragen werden. Dort wird das olympische Feuer im Rahmen der Eröffnungszeremonie traditionell entzündet.

"Es war eine ziemlich natürliche und offensichtliche Wahl", sagte der Präsident des Organisationskomitees, Tony Estanguet, der Nachrichtenagentur AFP. Er verwies auf die Verbindung Marseilles mit Griechenland. Die Kolonie Massalia war 600 v. Chr. von Griechen gegründet worden.

In Marseille werden die Segelwettbewerbe sowie zehn Fußballspiele der Frauen und Männer im Stade Velodrome ausgetragen.