Paris (SID) - Eine neue U-Bahn-Strecke, die wichtige Orte bei Olympia 2024 in Paris verbinden sollte, wird nicht bis zu den Sommerspielen in gut drei Jahren fertiggestellt. Das kündigte der Betreiber des "Grand Paris Express"-Projekts am Dienstag an. Als Grund nannte er unter anderem die Corona-Pandemie.

Die Linie 16 ist Teil einer mehrere Milliarden Euro teuren Erweiterung des Pariser Metro-Netzes. Ein Abschnitt sollte bereits bis zu den Spielen in der französischen Hauptstadt (26. Juli bis 11. August 2024) fertiggestellt sein.

Die Strecke wird von Saint-Denis im Norden von Paris, dem Standort des Olympischen Dorfes und des Stade de France, zum Vorort Le Bourget führen, wo sich das Pressezentrum befindet. Mit der Fertigstellung wird nun 2026 gerechnet.

Die Linie, die einige der berüchtigten Banlieues der Hauptstadt zum ersten Mal an die Metro anbindet, ist auch eines der wichtigsten Vermächtnisprojekte der Olympischen Spiele 2024.