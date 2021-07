Rio de Janeiro (SID) - Die brasilianische Fußball-Legende Pele hat Landsfrau Marta nach deren Gala im Auftaktspiel der Olympischen Spiele in Japan geadelt. Die 35-Jährige, so der dreimalige Weltmeister, sei "viel mehr als nur eine Fußballerin", Marta sei eine "Inspiration", die mit ihrem Talent zu einer "besseren Welt" beitrage, "in der Frauen mehr Platz bekommen".

Marta hatte am Mittwoch beim 5:0 der Brasilianerinnen gegen China in Rifu zwei Tore geschossen, damit hat die sechsmalige Weltfußballerin bei fünf Sommerspielen getroffen. "Deine Leistung bedeutet viel mehr als einen persönlichen Rekord", schrieb Pele (80) bei Instagram: "Dieser Moment inspiriert Millionen von Athleten aus so vielen Sportarten auf der ganzen Welt, die um Anerkennung kämpfen."

Marta trägt wie Pele in seiner aktiven Zeit die Nummer zehn auf dem Rücken des brasilianischen Nationaltrikots. Mit der Selecao gewann sie 2004 und 2008 jeweils Silber bei den Olympischen Spielen in Athen und Peking. 2007 wurde sie Vize-Weltmeisterin.