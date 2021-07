Tokio (SID) - Wassersprung-Europameisterin Tina Punzel hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokio ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk gemacht und souverän das Finale vom 3-m-Brett erreicht. Die Olympia-Dritte im Synchronspringen zeigte fünf solide Sprünge und kam mit 311,05 Punkten auf den siebten Platz. Im Kampf um die Medaillen am Sonntag (8.00 Uhr MESZ) - an ihrem 26. Geburtstag - hat die Dresdnerin angesichts der starken Gegnerinnen aber nur geringe Chancen.

Zusammen mit Lena Hentschel hatte Punzel am vergangenen Sonntag die erste Medaille für die deutsche Mannschaft in Tokio gewonnen. Im Turm-Synchronspringen mit Christina Wassen verpasste sie eine weitere Podestplatzierung nur um knapp sieben Punkte. Im Vorkampf des Einzelwettbewerbs erreichte Punzel nach zwei Wacklern lediglich Rang 14.