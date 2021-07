Tokio (SID) - Wassersprung-Europameisterin Tina Punzel hat bei Olympia in Tokio mit leichtem Zittern das Halbfinale vom 3-m-Brett erreicht. Die Olympia-Dritte im Synchronspringen patzte im ersten und dritten Durchgang, zog als Vorkampf-14. (287,00 Punkte) aber dennoch in die Vorschlussrunde am Samstag ein.