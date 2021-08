Moskau (SID) - Russlands Staatspräsident Wladimir Putin hat die bei Olympia in Tokio unter neutraler Flagge startenden russischen Athleten gelobt und zugleich seine Kritik am Ausschluss Russlands erneuert. "Mit ihren Leistungen beweisen unsere Athleten, dass alle Versuche, den Sport zu politisieren, bedeutungslos und sogar schädlich sind", sagte Putin am Freitag.

In Tokio sind mehr 329 Athleten als Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) am Start. Russland darf als Konsequenz aus dem Doping-Skandal im Nachgang der Sotschi-Winterspiele nicht teilnehmen. Bis Dezember 2022 gilt die von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA erlassene Sperre.

Putin behauptete immer wieder, dass die Sperre politisch motiviert und nur aufgrund großen öffentlichen Drucks ausgesprochen worden sei.