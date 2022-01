Köln - Die norwegischen Skilangläufer um Topstar Johannes Hösflot Kläbo sind nach dem positiven Coronatest eines Trainers kurz vor den Olympischen Spielen in Quarantäne geschickt worden. Damit kann das Team nach Angaben der norwegischen Zeitung VG nicht wie geplant am Donnerstag nach Peking fliegen. Die Mannschaft soll nun am Montag reisen - negative Tests vorausgesetzt.

"Für die Läufer ist das eine nervliche Belastung. Jetzt wird der Fokus nur darauf verlagert, gesund zu bleiben", sagte Männer-Allroundtrainer Eirik Myhr Nossum der Zeitung. Das Team bereitet sich derzeit in Italien auf die Winterspiele vor, wo sich zuletzt auch der positiv getestete Sprinttrainer Arild Monsen aufhielt.

Klaebo, der 2018 in Pyeongchang als einziger Olympiateilnehmer drei Goldmedaillen holte, muss sich nun wie der Rest des Teams im Hotelzimmer aufhalten, kann aber im Freien trainieren. Alle Läufer und Betreuer machten am Montagabend einen PCR-Test, die Ergebnisse stehen noch aus.