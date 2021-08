Tokio (SID) - Die Reiter und die Kanuten haben dem deutschen Olympiateam bei den Sommerspielen in Tokio die Hälfte seiner zehn Goldmedaillen beschert. Die Dressur-Equipe um die nunmehr siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) und Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski (Warendorf) feierte drei Triumphe, auf dem Wasser kamen Gold durch Ricarda Funk im Slalom und den Kajak-Vierer um Oldie Ronald Rauhe im Rennsport hinzu. Allerdings war der Deutsche Kanu-Verband (DKV) in Brasilien noch viermal erfolgreich.

Den größten Einbruch gegenüber Rio 2016 aber verzeichneten die Schützen. Nach dreimal Gold und einmal Silber vor fünf Jahren gab es dieses Mal nur einmal Bronze durch das Bogenteam der Frauen. Auch die in Rio noch zweimal erfolgreichen Ruderer blieben in Japan ohne Sieg. In den Mannschaftssportarten ging Deutschland komplett leer aus, noch 2016 hatte es im Fußball, Hockey und Handball einmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze gegeben. - Die Verteilung der deutschen Medaillen von Tokio nach Sportarten:

Gold Silber Bronze

1. Reiten 3 1 0

2. Kanu 2 1 4

3. Leichtathletik 1 2 0

4. Radsport 1 1 0

5. Ringen 1 0 2

5. Schwimmen 1 0 2

7. Tennis 1 0 0

8. Rudern 0 2 0

9. Segeln 0 1 2

9. Judo 0 1 2

11. Tischtennis 0 1 1

12. Turnen 0 1 0

13. Wasserspringen 0 0 2

14. Bogenschießen 0 0 1

-- -- --

10 11 16