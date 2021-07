Tokio (SID) - Rio-Olympiasieger Christian Reitz (Regensburg) hat in seiner Nebendisziplin Luftpistole einen vielversprechenden Auftakt bei den Spielen in Tokio hingelegt. Der 34-Jährige zog als Dritter der Qualifikation souverän ins Finale der besten Acht ein, das noch am Samstagmorgen deutscher Zeit steigt. Reitz bestreitet bereits seine vierten Sommerspiele, 2016 in Brasilien hatte er Gold an der Schnellfeuerpistole gewonnen, 2008 in Peking Bronze mit der gleichen Waffe.

In seiner Spezialdisziplin gehört Reitz in Tokio am 2. August zum engen Kreis der Medaillenanwärter. Mit der Luftpistole war Mitfavorit Saurabh Chaudhary (Indien) bester der Qualifikation. Weltmeister Jin Jong Oh (Südkorea/15.) scheiterte auf der Schießanlage in Asaka dagegen ebenso wie Hoang Xuan Vinh (22.), der in Rio für Vietnams erste Goldmedaille der olympischen Geschichte gesorgt hatte.