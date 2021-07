Tokio (SID) - Rekordturnerin Oksana Chusovitina hat bei ihren achten und möglicherweise letzten Olympischen Spielen die Qualifikation für das Sprungfinale verpasst. Die 46 Jahre alte Usbekin konnte sich nicht unter den besten acht Athletinnen an diesem Gerät platzierten.

Die Mannschafts-Olympiasiegerin von 1992 (!) mit der GUS gehörte 2008 in Peking und 2012 in London der deutschen Olympiariege an. Davor und danach startete Chusovitina für ihr Geburtsland Usbekistan.