Tokio (SID) - US-Schwimmstar Katie Ledecky beginnt die Jagd auf den Olympia-Rekord - und wird "besser und besser". Die 24-Jährige hat die Bestmarke der Turnerin Larissa Latyna im Visier, die zwischen 1956 und 1964 neun Goldmedaillen für die Sowjetunion gewann. Fünf Olympiasiege hat Ledecky bereits gefeiert, in Tokio könnten fünf weitere hinzukommen.

"Tag für Tag, Woche für Woche wird sie besser und besser", lobte US-Trainer Greg Meehan beim Training in Tokio, "sie liebt die Olympischen Spiele, sie sind seit neun Jahren ihre große Bühne. Sie ist jetzt richtig gut drauf." Ledecky, die als 15-Jährige 2012 in London ihre erste Goldmedaille gewann, startet ihre Rekordjagd am Sonntag über 400 m Freistil. Es folgen die 200, 1500 und 800 m sowie die 4x200-m-Staffel.

Mit dem enormen Druck geht Ledecky, für die zudem 15 WM-Siege und drei aktuelle Weltrekorde zu Buche stehen, betont entspannt um. "Ich kann nicht beeinflussen, ob jemand plötzlich extrem schnell schwimmt und mich schlägt", sagte sie, "also fokussiere ich mich auf meine Zielzeiten. Die größten Erwartungen sind die, die ich an mich selbst habe."

Latyna ist mit neun Goldmedaillen die erfolgreichste Olympionikin. Bei den Männern thront US-Superstar Michael Phelps mit 23 Olympiasiegen weit über allen anderen.