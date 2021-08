Tokio (SID) - Die deutschen Ringer haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Chance auf eine weitere Medaille. Freistil-Spezialist Gennadij Cudinovic (Heusweiler/bis 125 kg) verlor zwar am Donnerstag sein Viertelfinale gegen Lkhagvagerel Munkthur aus der Mongolei, hat über die Hoffnungsrunde am Freitag aber noch die Möglichkeit auf Bronze. Zum Auftakt hatte Cudinovic den an Position zwei gesetzten Jusup Batirmursajew aus Kasachstan bezwungen.

Die Greco-Spezialisten Frank Stäbler und Denis Kudla hatten über den Umweg der Hoffnungsrunde das kleine Finale erreicht und dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) am Mittwoch zwei weitere Medaillen nach dem Gold für Aline Rotter-Focken beschert.