Köln (SID) - Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat Center Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn) als letzten Spieler gestrichen und damit sein zwölfköpfiges Aufgebot für die Olympia-Qualifikation in Split/Kroatien zusammen. Angeführt wird das Nationalteam von Kapitän Robin Benzing (Casademont Saragossa/Spanien).

Mit dabei sind in den vertragslosen Isaac Bonga (zuletzt Washington Wizards) und Moritz Wagner (zuletzt Orlando Magic) zwei Profis, die in der abgelaufenen Saison in der NBA aktiv waren. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) sowie die ebenfalls vertragslosen Daniel Theis (zuletzt Chicago Bulls) und Isaiah Hartenstein (zuletzt Cleveland Cavaliers) hatten abgesagt, Dennis Schröder (zuletzt Los Angeles Lakers) kann wegen der hohen Versicherungsanforderungen nicht dabei sein.

Am Dienstag (16.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) steht das Auftaktspiel gegen Mexiko auf dem Programm. Eine von sechs teilnehmenden Mannschaften fährt nach Tokio.

Das Aufgebot im Überblick:

Center: Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/Russland/28 Jahre/69 Länderspiele)

Center/Forward: Danilo Barthel (Fenerbahce Istanbul/Türkei/29/54), Johannes Thiemann (Alba Berlin/27/45), Moritz Wagner (vertragslos/zuletzt Orlando Magic/24/6)

Forward: Robin Benzing (Casademont Saragossa/Spanien/32/153), Niels Giffey (Alba Berlin/30/73), Jan Niklas Wimberg (Niners Chemnitz/25/6)

Guard: Isaac Bonga (vertragslos/zuletzt Washington Wizards/25/11), Maodo Lo (Alba Berlin/28/59), Andreas Obst (ratiopharm Ulm/24/29), Joshiko Saibou (Champagne Basket Reims/Frankreich/31/13), Lukas Wank (Löwen Braunschweig/24/3), Jan Niklas Wimberg (Niners Chemnitz/25/6)

Trainer: Henrik Rödl (52)