Canazei (SID) - Giro-Spitzenreiter Egan Bernal wird womöglich nicht an den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) teilnehmen. Grund dafür sind anhaltende Rückenschmerzen, das teilte der Tour-Sieger von 2019 mit. "Ich bin nicht sicher, ob ich zu den Spielen fahre", sagte der 24-jährige Kolumbianer im Rahmen einer Pressekonferenz am zweiten Ruhetag des Giro.

Er werde nur in Tokio starten, "wenn ich voll konkurrenzfähig bin", sagte Bernal, der für das Team Ineos-Grenadiers fährt: "Ich habe eine Menge Energie für den Giro aufgewendet." Wenn es zu riskant sei, werde er nicht zu den Spielen reisen, sagte Bernal, schloss eine Teilnahme aber noch nicht gänzlich aus.

Bernal hatte am Montag mit einem Sieg auf der verkürzten 16. Giro-Etappe von Sacile nach Cortina d'Ampezzo seinen Vorsprung in der Gesamtwertung des Giro ausgebaut. Er führt nun mit 2:24 Minuten vor dem Italiener Damiano Caruso vom Team Bahrain Victorious.