Moskau (SID) - In Russland ist das Programm der am Freitag beginnenden Olympischen Spiele in Tokio offenbar nicht genau bekannt. In einer Umfrage des Zentrums für das Studium der öffentlichen Meinung gaben immerhin acht Prozent der Befragten an, dass sie sich besonders auf die Eiskunstlauf-Wettbewerbe freuen würden. Immerhin drei Prozent wollen die Entscheidungen im Biathlon verfolgen.

Während Biathlon nie Teil der Sommerspiele war, wurden 1908 in London und 1920 in Antwerpen Entscheidungen im Eiskunstlauf durchgeführt und nachträglich zu offiziellen olympischen Wettbewerben erklärt. Mit der Durchführung der ersten Winterspielen 1924 in Chamonix wurde Eiskunstlauf aus dem Programm der Sommerspiele gestrichen.

33 Prozent der Russen werden aber nicht vergeblich den Fernseher einschalten. Sie wollen die Leichtathletik-Wettbewerbe verfolgen.