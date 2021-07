Tokio (SID) - Sportschützin Jolyn Beer hat mit dem Luftgewehr das Finale bei ihren ersten Olympischen Spielen verpasst. Die 27 Jahre alte Sportsoldatin aus Neustadt am Rübenberge belegte in der Qualifikation am Samstag den 17. Platz. Nur die besten acht Athletinnen schießen am Samstagvormittag (Ortszeit) die ersten Medaillen in Tokio aus.