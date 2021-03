Frankfurt am Main (SID) - Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat sich beim ersten Teil der Olympia-Qualifikation der deutschen Sportschützen gleich sein Ticket für Tokio gesichert. Der 33-Jährige schaffte mit der Schnellfeuerpistole in beiden Durchgängen die Bestmarke und steht vorzeitig als Sieger der internen Ausscheidungswettkämpfe in Wiesbaden und Frankfurt fest. Für die EM im kroatischen Osijek (23. Mai bis 7. Juni) ist der Regensburger damit ebenfalls gesetzt.

"Mister Zuverlässig hat erwartungsgemäß auf hohem Niveau abgeliefert", sagte Bundestrainer Detlef Glenz seinen Vorzeigeschützen. "Ich habe nicht erwartet, dass ich nach zwei von drei Wettkämpfen schon durch bin", sagte Reitz: "Jetzt ist es natürlich ein wenig entspannter im Hinblick auf die zweite Qualifikation."

Dort werden Oliver Geis und Aaron Sauter um den zweiten Startplatz kämpfen, den der Deutsche Schützenbund (DSB) in dieser Disziplin für Tokio (23. Juli bis 8. August) hat.