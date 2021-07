Tokio (SID) - Sportschützin Doreen Vennekamp (Hüttengesäß) kämpft bei den Olympischen Spielen in Tokio um eine Medaille. Die Sportsoldatin kam in der Sportpistolen-Qualifikation am Freitag auf 586 Ringe und erreichte als Vierte das Finale der besten Acht. Monika Karsch (Regensburg) muss ihren Traum von einem weiteren olympischen Finale dagegen begraben. Die Silbermedaillengewinnerin von Rio belegte mit 580 Ringen den 20. Rang.