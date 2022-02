Peking (SID) - Snowboarder Leon Vockensperger glaubt nach seinem Trainingssturz im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking weiter an einen Start im Slopestyle-Wettbewerb. "Die Docs und Physios haben alles getan, dass ich heute wieder fahren kann. Mit ein paar Schmerzmitteln war es auszuhalten", sagte er am Donnerstag.

Seine Teilnahme an der Qualifikation am Sonntag (ab 5.30 Uhr MEZ) erscheint realistisch. "Ich hoffe, dass mein Knie auch weiter durchhält und die Schmerzmittel nicht ausgehen", sagte Vockensperger:

Der 22 Jahre alte Rosenheimer war am Mittwoch beim ersten Training auf dem Parcours im Genting Snow Park bei Zhangjiakou gestürzt und hatte sich dabei am rechten Knie verletzt. Auch sein Snowboard ging bei dem Sturz in der Schneemauer neben dem Kurs zu Bruch.

Sportsoldat Vockensperger, der im vergangenen Jahr mit mehreren Top-Ten-Platzierungen im Weltcup aufgefallen war, hatte sich das Knie bereits Mitte Januar in Laax verletzt.