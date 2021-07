Tokio (SID) - Die ehemalige Vize-Weltmeisterin Franziska Hentke hat bei den Olympischen Spielen in Tokio den Endlauf über 200 m Schmetterling deutlich verpasst. Die 32-Jährige, die 2017 in Budapest WM-Silber gewonnen hatte, kam im Halbfinale in 2:10,89 Minuten nur auf den 13. Platz. Dabei blieb sie fast sechs Sekunden über ihrem deutschen Rekord von 2015.

Auch vor fünf Jahren in Rio de Janeiro war die Magdeburgerin in der zweiten Runde gescheitert und hatte danach über das Ende ihrer Karriere nachgedacht. Doch sie entschied sich für das Weitermachen, um einen letzten Anlauf auf eine olympische Medaille zu nehmen.