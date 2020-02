Köln (SID) - Schwimm-Doppelweltmeister Florian Wellbrock (Magdeburg) und Vize-Weltmeisterin Sarah Köhler (Frankfurt) haben sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Wellbrock, der die Norm zuvor bereits über die 10 km Freiwasser durch den Sieg bei der WM 2019 erfüllt hatte, blieb beim MWG Swim-Cup in der Magdeburger Elbschwimmhalle über 1500 m Freistil in 14:46,61 Minuten deutlich unter den geforderten 15:00,99 des Weltverbandes FINA.

Auch Köhler erfüllte über 800 m Freistil in 8:29,96 Minuten die Olympia-Norm des Weltverbandes (8:33,36 Minuten). Zuvor hatte sich bereits Vize-Europameister Philip Heintz (Heidelberg) das Ticket für die Olympischen Spiele gesichert. Der 28-Jährige, der bei der WM Vierter über 200 m Lagen geworden war, hatte vor zwei Wochen beim Schwimmfest Euro Meet in Luxemburg in der gleichen Disziplin die Olympia-Norm erreicht.

Der Qualifikationszeitraum für die Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) läuft noch bis zu den deutschen Meisterschaften in Berlin (30. April bis 3. Mai).