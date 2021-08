Enoshima (SID) - Luise Wanser und Anastasiya Winkel aus Hamburg sind am letzten Regattatag in Enoshima als Zweite im finalen Medaillenrennen der 470er auf einen sechsten Platz gesegelt. Ohne die zweifache Disqualifikation zum Auftakt, als die Trapezweste der Vorschoterin 260 Gramm zu schwer war, hätte der starke Auftritt am Ende Silber bedeutet.

So blieb es für das deutsche Segelteam bei drei Medaillen. Tina Lutz und Susann Beucke holten am Dienstag Silber im 49erFX, Erik Heil und Thomas Plößel im 49er sowie Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer im Nacra17 sicherten sich Bronze.

Olympiasiegerinnen im 470er wurde Hannah Mills und Eilidh McIntyre aus Großbritannien. Mills hatte zuvor schon Silber in London 2012 gewonnen und Gold 2016 in Rio und ist damit nun die erfolgreichste Seglerin in der Geschichte der Olympischen Spiele.