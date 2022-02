Peking (SID) - Kombinations-Bundestrainer Hermann Weinbuch hat keine große Hoffnung auf eine Rückkehr seiner nach der Ankunft in Peking positiv auf Corona getesteten Athleten Eric Frenzel und Terence Weber ins Olympia-Aufgebot. "Ich bin da sehr skeptisch", sagte Weinbuch am Rande des Wettbewerbs von der Normalschanze am Mittwoch: "Einer - vielleicht. Aber beide? Ich glaube es nicht."

Am Morgen hatte Mannschaftsarzt Stefan Pecher noch deutlich positiver geklungen. "Wir hoffen, dass Terence am Donnerstag wieder zur Mannschaft stoßen kann", sagte Pecher:. "Bei Eric haben sich Gott sei Dank die Werte deutlich verbessert. Ich habe auch Werte von seiner Pulsuhr bekommen, er ist topfit. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder starten kann."

Die weiteren Kombinations-Entscheidungen finden am Dienstag und Donnerstag der kommenden Woche statt. Vor allem im Hinblick auf die abschließende Staffel hatte die sportliche Leitung Manuel Faißt als Ersatzmann einfliegen lassen. Faißt soll allerdings nur zum Einsatz kommen, falls Weber oder Frenzel definitiv bis zum Abschluss der Spiele ausfallen.