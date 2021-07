Köln (SID) - Eine Mehrheit der deutschen Fußball-Fans misst dem olympischen Turnier nur eine geringe Bedeutung zu. 58,1 Prozent der Befragten gaben auf der Voting-Plattform FanQ in einer Umfrage im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) an, dass das Turnier für sie keinen hohen Stellenwert im internationalen Fußball besitze. Nur 18,1 Prozent messen ihm eine hohe Bedeutung bei.

Das spiegelt sich auch am Interesse an den deutschen Spielen wider. Nur 42,5 Prozent der Befragten wollen sich die Begegnungen der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz anschauen. Die deutsche Mannschaft startet am Donnerstag (13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) gegen Brasilien ins olympische Turnier.

Die mangelhafte Kooperation der Vereine bei der Kaderzusammenstellung kritisierten 67,8 Prozent. Jeder Zehnte traut dem deutschen Team dennoch den Olympiasieg zu.