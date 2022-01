Köln (SID) - Das deutsche Skeleton-Team reist mit der früheren Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise (21) zu den Winterspielen nach Peking - und hofft zumindest weiter auf die Teilnahme des ebenfalls mit Corona infizierten Axel Jungk. Neise steigt bereits am Samstagnachmittag mit dem Team in den Flieger. "Wir reisen mit dem kompletten Frauen-Team ab", sagte Bundestrainer Christian Baude am Vormittag: "Hannah hat mittlerweile ihre vier negativen Tests absolviert."

Für Jungk gelte das noch nicht, "er hatte am Freitag seinen ersten negativen Test und macht noch drei weitere. Wenn alles gut läuft, reist er kommenden Mittwoch nach, er würde dann nur ein Training verpassen." Die Vertreter der kleinsten olympischen Schlittensportart gehen vom 10. bis zum 12. Februar in die Eisrinne.

Sollte Jungk, zweimaliger Vize-Weltmeister, nicht mehr nachreisen können, kann der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) keinen Ersatz nach Peking schicken. Die Sportler, die in Frage kämen, hatten die sportliche Norm nicht erfüllt.