Peking (SID) - Ski-Freestylerin Jakara Anthony hat Australien die erste Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking beschert. Die 23-Jährige setzte sich am Sonntag auf der Buckelpiste mit 83,09 Punkten vor der US-Amerikanerin Jaelin Kauf (80,28) durch. Bronze sicherte sich die Russin Anastassia Smirnowa (77,72). Weltmeisterin Perrine Laffont aus Frankreich, Olympiasiegerin 2018 in Pyeongchang, wurde nur Vierte. Deutsche Freestylerinnen waren nicht am Start.

Mit Silber hatte Tatjana Mittermayer 1998 in Nagano die einzige deutsche Medaille in der Disziplin Buckelpiste gewonnen, die seit 1992 zum festen olympischen Programm gehört.