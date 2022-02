Peking (SID) - Ski-Freestyle-Star Eileen Gu hat bei den Olympischen Spielen in Peking mit etwas Mühe das Finale im Big-Air-Wettbewerb erreicht. Die 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin, die gebürtig aus Kalifornien stammt, aber für China startet, wurde trotz eines Patzers beim zweiten Sprung am Montag auf der Anlage in Shougang mit 161,25 Punkten Vierte.

Die einzige deutsche Startern Aliah Delia Eichinger (St. Oswald/115,75) verpasste bei ihrem Olympia-Debüt als 18. den Einzug in den Medaillenkampf. "Ich war noch nie so wenig nervös vor einem Start", sagte sie: "Ich bin mit meiner Performance sehr zufrieden und einfach nur so froh, hier zu sein."

Die Entscheidung um die Medaillen fällt am Dienstag (ab 10.00 Uhr OZ/3.00 MEZ). Die WM-Vierte Megan Oldham (Kanada/171,25) gewann die Qualifikation, bei der nur die beiden besten der insgesamt drei Sprünge gewertet wurden. Der auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände ausgetragenen Big-Air-Wettbewerb ist in Peking erstmals Teil des olympischen Programms.

Eichinger ist auch im Slopestyle (ab 13. Februar in Zhangjiakou) als einzige Deutsche dabei. Dort geht auch die chinesische Hoffnungsträgerin Gu, die zudem in der Halfpipe (ab 17. Februar) antritt, erneut an den Start.