Peking (SID) - Ski-Freestyle-StarEileen Gu hat vier Tage nach ihrem Olympiasieg im Big-Air-Wettbewerb auch das Finale im Slopestyle erreicht. Die 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin, die gebürtig aus Kalifornien stammt, aber für China startet, landete in der Qualifikation am Montag im Genting Snow Park von Zhangjiakou mit 78,38 Punkten auf Rang drei.

Die einzige deutsche Starterin Alia Delia Eichinger (St. Oswald/50,68) stürzte im ersten Lauf, konnte sich anschließend steigern und schied als 17. wie schon im Big-Air-Wettbewerb aus. "Ich bin sehr zufrieden. Es war heute extrem kalt, und ich bin froh, meinen Run heruntergebracht zu haben", sagte sie.

Überschattet wurde der Wettbewerb vom schweren Sturz der US-Amerikanerin Marin Hamill, die im zweiten Lauf ihren Zielsprung nicht landen konnte. Anschließend wurde sie minutenlang behandelt. Wegen starken Schneefalls war der Wettbewerb um einen Tag verschoben worden.

Nach einem schwächeren ersten Lauf steigerte sich Gu im zweiten deutlich. Anschließend hatte sie es eilig. "Sorry, ich muss zum Halfpipe-Training", sagte sie und lief an den wartenden Journalisten vorbei. Die Estin Kelly Sildaru (86,15), Halfpipe-Weltmeisterin von 2019, gewann die Qualifikation vor Johanne Killi (Norwegen).

Die Entscheidung um die Medaillen fällt am Dienstag (9.30 Uhr OZ/2.30 MEZ). Gu tritt zudem noch in der Halfpipe (ab 17. Februar) an.