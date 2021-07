Tokio (SID) - Slalom-Kanute Sideris Tasiadis (Augsburg) hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewonnen. Im Canadier-Einer landete der 31-Jährige im Finale hinter dem Slowenen Benjamin Savsek sowie Lukas Rohan aus Tschechien und holte damit die dritte deutsche Medaille in Japan. Für Tasiadis ist es nach Silber in London 2012 die zweite Podestplatzierung bei Olympischen Spielen.