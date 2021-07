Tokio (SID) - London-Silbermedaillengewinner Sideris Tasiadis hält bei den Olympischen Spielen in Tokio den Sprung aufs oberste Treppchen für möglich. "Ich weiß, dass ich hier gewinnen kann, aber wenn du an der Startlinie stehst und mental nicht da bist oder nicht fokussiert bist, dann wirst du hier nicht gewinnen", sagte der Slalom-Kanute vor seinem ersten Einsatz im Kasai Canoe Slalom Centre.

Am Sonntag stehen für den Canadier-Fahrer die Vorläufe an, ehe am Montag die Medaillen vergeben werden. Tasiadis sieht sich in einer anderen Rolle als bei seinem Coup in London. "2012 war ich ein Youngster, und niemand hat zu mir gesagt, du bist dort der Favorit, und deshalb denke ich, dass ich dort gefahren bin, Spaß hatte und eine Medaille gewonnen habe. Es war ein bisschen eine Überraschung für mich", sagte der 31-Jährige.

Nun geht der Augsburger als Weltranglistenerster in seinen Olympiawettkampf. "Jetzt weiß jeder, dass Sideris Tasiadis seit 2018 die Nummer eins ist, und jeder sagt Du bist der Favorit", sagte er weiter. Das sei schon "ein bisschen schwierig".

Mit Ricarda Funk ist für die Vorläufe am Sonntag noch eine weitere Medaillenkandidatin des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) erstmals am Start. Die 29-Jahre alte Sportsoldatin wurde wie Tasiadis bei der Generalprobe beim Heimweltcup in Markkleeberg Zweite und lieferte auch sonst im Kajak-Einer in den letzten Monaten konstant starke Leistungen. Ihr Finale findet am Dienstag statt.