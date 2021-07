Tokio (SID) - Die erfolgreichen deutschen Slalom-Kanuten dürfen in Tokio auf weitere olympische Medaillen hoffen. Hannes Aigner (Augsburg) zog am Mittwoch im Kajak-Einer als Vorlaufbester ins Halbfinale ein, auch Canadier-Weltmeisterin Andrea Herzog (Meißen) mischte als Zweite vorne mit und wahrte ihre Chance auf Edelmetall.

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat in Japan bereits zwei Medaillen gewonnen. Ricarda Funk (Bad Kreuznach) krönte sich am Dienstag zur Olympiasiegerin im Kajak-Einer, tags zuvor hatte Sideris Tasiadis (Augsburg) mit Bronze die zweite Olympia-Medaille seiner Karriere gewonnen.

Das Halbfinale (07.00 Uhr MESZ) und das Finale (08.45 Uhr MESZ) im Canadier-Einer der Frauen steht am Donnerstag an. Am Freitag werden im Kajak-Einer der Männer die letzten Medaillen im Wildwasser des Kasai Canoe Slalom Centre vergeben.