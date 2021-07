Tokio (SID) - Die deutschen Slalom-Kanuten Sideris Tasiadis und Ricarda Funk haben bei den Olympischen Spielen in Tokio mühelos das Halbfinale erreicht. London-Silbermedaillengewinner Tasiadis belegte nach den Vorläufen am Sonntag im Canadier-Einer den sechsten Rang, Sportsoldatin Funk kam im Kajak-Einer nach zwei Durchgängen auf Platz zwei.

Sowohl Tasiadis (31) als auch Funk (29) sind aussichtsreiche Medaillenkandidaten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV). Der Augsburger Tasiadis ging als Weltranglistenerster in den Wettkampf in Tokio, auch Funk aus Bad Kreuznach zeigte vor ihrer Olympia-Premiere konstant starke Leistungen.

Tasiadis kämpft am Montag zunächst um den Einzug ins Finale, das noch am selben Tag ansteht. Gleiches versucht Funk am folgenden Tag. Der DKV ist auch in den zwei weiteren ausstehenden Wettbewerben mit jeweils einem Athleten oder einer Athletin vertreten: Hannes Aigner (Augsburg) tritt im Kajak an, Andrea Herzog (Meißen) im Canadier.