Tokio (SID) - Die erfolgreichen deutschen Slalom-Kanuten greifen bei den Olympischen Spielen in Tokio nach einer weiteren Medaille. Canadier-Weltmeisterin Andrea Herzog (Meißen) erreichte am Donnerstag trotz einer Stangenberührung als Vierte des Halbfinals souverän den Finallauf im Kasai Canoe Slalom Centre, der noch am Morgen deutscher Zeit steigt. Auf die Bestzeit der Australierin Jessica Fox fehlten gut vier Sekunden.

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat in Japan bereits zweimal Edelmetall gewonnen. Ricarda Funk (Bad Kreuznach) krönte sich am Dienstag zur Olympiasiegerin im Kajak-Einer, tags zuvor hatte Sideris Tasiadis (Augsburg) mit Bronze die zweite Olympia-Medaille seiner Karriere geholt.

Am Freitag werden im Kajak-Einer der Männer die letzten Medaillen im Wildwasser vergeben, dann geht Hannes Aigner (Augsburg) für den DKV an den Start.