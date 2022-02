Peking (SID) - Snowboarderin Leilani Ettel hat bei den Olympischen Spielen in Peking überraschend das Halfpipe-Finale erreicht. Die 20-Jährige aus Pullach belegte bei dem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Superstar Chloe Kim im Genting Snow Park in Zhangjiakou in der Qualifikation den elften Platz. Die zwölf besten Athletinnen kämpfen am Donnerstag (10.25 Uhr OZ/3.25 MEZ) um die Medaillen.

"Ich bin echt sprachlos. Es ist ein riesiger Traum wahr geworden", sagte Ettel, die für ihren besten Lauf 68,75 Punkte erhielt: "Ich bin sehr glücklich, dass ich den ersten Lauf gelandet habe."

Die Aufmerksamkeit galt aber Kim. Die Goldmedaillengewinnerin von Pyeongchang, die seit ihrem Triumph in Südkorea jeden Wettkampf in der Halfpipe gewonnen hat, zog im Schongang mit 87,75 Zählern als Erste ins Finale ein. Bei ihrem Sieg vor vier Jahren hatte Kim mit 98,25 Punkten überragt.