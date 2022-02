Peking (SID) - Snowboard-Hoffnung Ramona Hofmeister hat ihre Medaillenambitionen im Parallel-Riesenslalom bei den Olympischen Spielen in Peking untermauert. Die 25-Jährige aus Bischofswiesen, die 2018 in Pyeongchang Bronze geholt hatte, fuhr in der Qualifikation nach zwei Läufen hinter Titelverteidigerin Ester Ledecka (Tschechien) die zweitbeste Zeit und sicherte sich damit eine gute Ausgangslage für den Kampf um Edelmetall.

Auch Hofmeisters Bischofswiesener Teamkollegin Carolin Langenhorst unterstrich mit dem sechsten Platz ihre Aussichten auf eine Top-Platzierung. Melanie Hochreiter schied nach einem verpatzten zweiten Lauf aus. Nach der Qualifikation fahren die Athletinnen - beginnend mit dem Achtelfinale - in direkten Duellen gegeneinander. Nur die Siegerin zieht in die nächste Runde ein. Das Finale steigt um 8.36 Uhr MEZ.