Berlin (SID) - Die Pandemie hat Toni Söderholm in seiner Arbeit als Eishockey-Bundestrainer neu gefordert. "Bis jetzt hat das Corona-Thema schon sehr viel mentale Energie gekostet", sagte der Finne vor dem Olympia-Abflug der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch der Tageszeitung Die Welt: "Was die Vorbereitung betrifft, nimmt Corona einen ziemlich großen Teil ein."

Auch wenn es nur wenige Absagen von Spielern gegeben habe, sei viel Flexibilität gefragt. "Wir können einfach nicht wissen, ob jeder gesund bleibt", sagte Söderholm (43): "Wir könnten noch mit Nachnominierungen reagieren, aber das Prozedere würde da von Tag zu Tag schwieriger." Das läge an bestimmten Fristen der Einreisebestimmungen und den damit verbundenen Gesundheitschecks.

Sollte das Team weitgehend von Corona-Ausfällen verschont bleiben, ist eine Medaille das erklärte Ziel. Der Silber-Coup von 2018, als die NHL-Profis ebenfalls abwesend waren, sei "für unsere mentale Vorbereitung gefährlich", meinte der Bundestrainer: "Jeder weiß mittlerweile, dass Deutschland Eishockey spielen kann."