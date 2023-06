Die Special Olympics in Berlin werden medial auch Kindern nähergebracht. Der öffentlich-rechtliche TV-Kanal KiKa begleitet die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung (17. bis 25. Juni) mit Nachrichtensendungen sowie durch die Dokumentation "Annabelle - Mein Weg zu den Special Olympics World Games". Dabei wird die jüngste aller Athletinnen und Athleten vorgestellt, die in Berlin an den Start geht.

Annabelle ist 13 und als Turnerin aktiv. Eine Kurzfassung der Dokumentation wird am 18. Juni um 8.35 Uhr bei KiKA ausgestrahlt, die vollständige Reportage feiert am 16. Juli um 20.30 Uhr bei KiKA Premiere und wird auch auf kika.de zusehen sein.