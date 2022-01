Köln (SID) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) eigene Büros eröffnen, um Streitfragen zeitnah zu verhandeln. Wie der CAS am Dienstag mitteilte, werden ab 25. Januar eine "Ad Hoc Division" für generelle Fälle sowie eine "Anti Doping Division" in Chinas Hauptstadt aktiv sein.

Der Gerichtshof, der seinen Hauptsitz in Lausanne hat, ist bei Olympischen Spielen in der Regel mit Personal vor Ort, damit Eilanträge zügig behandelt und beurteilt werden können. In Peking steht Michael Lenard, früherer Vizepräsident des Nationalen Olympischen Komitees der USA und aktueller CAS-Vize, dem Vorort-Gericht vor.