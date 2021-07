Tokio (SID) - Sportschütze Andreas Löw darf bei den Olympischen Spielen in Tokio auf den Einzug ins Trap-Finale hoffen. Der 39 Jahre alte Sportsoldat aus Schönbronn liegt in der Qualifikation nach drei von fünf Runden am Mittwoch mit 73 Punkten auf dem siebten Platz. Nur die besten sechs Athleten ziehen nach den letzten beiden Durchgängen am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in die Endrunde am Nachmittag ein.

Bislang sind die deutschen Sportschützen in Japan leer ausgegangen. Die größten Medaillenhoffnungen ruhen auf Rio-Olympiasieger Christian Reitz. Der Regensburger peilt zum Abschluss der Schützenwettbewerbe am kommenden Montag in seiner Paradedisziplin mit der Schnellfeuerpistole Edelmetall an.