Köln (SID) - Die deutschen Rodler gelten auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking als deutsche Medaillenbank. Sportwettenanbieter bwin glaubt, dass Felix Loch und Co. in der chinesischen Metropole alle drei Einzel-Konkurrenzen gewinnen und dabei sogar zwei Doppelsiege feiern. Die Siegquote für Johannes Ludwig beträgt 3,40, für Natalie Geisenberger liegt sie bei 2,75. Klarste Favoriten sind für bwin die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken (1,80).

Während Julia Taubitz (4,00) und Tobias Wendl/Tobias Arlt (5,00) jeweils auf Platz zwei eingestuft werden, gilt Felix Loch mit der Quote 6,00 als dritter Favorit hinter Ludwig und dem Österreicher Wolfgang Kindl (3.80).

Auch Skispringer Karl Geiger gehört für bwin zu den Topfavoriten. Mit der Quote 6,00 liegt er gleichauf mit dem Japaner Ryoyu Kobayashi auf Rang zwei hinter dem Norweger Halvor Granerud (3,50).

Im Abschlussmedaillenspiegel der 24. Winterspiele traut der Wettanbieter der deutschen Olympia-Mannschaft wie schon in Pyeongchang 2018 den zweiten Platz zu (9,00). Stärker wird nur Norwegen (1,15) eingeschätzt, das auch in Südkorea vor Deutschland gelegen hatte. Gleichauf mit Deutschland liegt das Team des russischen Olympia-Komitees ROC.