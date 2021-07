Köln (SID) - Die USA sind haushoher Favorit auf den Sieg in der Medaillenwertung bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der Sportwettenanbieter bwin bietet eine Quote von 11:10, sollten die USA ihren Erfolg von den Spielen in Rio 2016 (46 Goldmedaillen) wiederholen. Mitfavorit ist China mit 65:10. Danach folgen Großbritannien und das Russische Olympische Komitee (ROC) mit jeweils 340:10.

Das deutsche Team (2510:10) spielt für bwin im Medaillenspiegel keine Rolle. In Rio gewann Team D 13 Goldmedaillen.