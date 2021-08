Tokio (SID) - Der Weltranglistenerste Daniel Deußer und Andre Thieme werden neben dem gesetzten Maurice Tebbel um eine Team-Medaille für die deutschen Springreiter kämpfen. Bundestrainer Otto Becker nominierte am Donnerstag Deußer (Wiesbaden) mit Killer Queen, Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria und Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado nach der bestandenen Verfassungsprüfung der Pferde.

Damit verzichtete er auf Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, der im Einzel noch anstelle von Tebbel geritten und in der Qualifikation gescheitert war.

Die Qualifikation für das Mannschaftsspringen findet am Freitag (ab 12.00 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) in Tokio statt. Die zehn besten Teams qualifizieren sich für das Finale am Samstag (ab 12.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport). Vor fünf Jahren in Rio gewann die deutsche Equipe Bronze.