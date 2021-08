Rom (SID) - Italiens neuer Sprinterstar Lamont Marcell Jacobs will nach seinem olympischen Doppel-Gold in Tokio in diesem Jahr nicht mehr an den Start gehen. Der 26-Jährige kündigte am Donnerstag auf Instagram an, erst in der kommenden Saison wieder in das Wettkampfgeschehen einzugreifen.

Auf die Frage eines Fans, wann der "nächste Termin ist", um Jacobs "wieder in einem Wettkampf zu sehen", antwortete dieser kurz und knapp: "2022".

Jacobs hatte in Tokio mit Europarekord von 9,80 Sekunden Gold über die 100 m gewonnen und auch mit der italienischen 4x100-m-Staffel gesiegt.