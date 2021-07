Tokio (SID) - Mit der Vorqualifikation über 100 m der Frauen haben am achten Tag der Sommerspiele von Tokio am Freitagmorgen im Olympiastadion die Leichtathletik-Wettbewerbe begonnen. Zehn Plätze in den Vorläufen waren dabei unter den "kleinen" Nationen zu vergeben. Schnellste war dabei Natacha Ngoye Akamabi aus der Republik Kongo in sehr achtbaren 11,47 Sekunden.

Letzte wurde bei sehr schwülem Wetter Houleye Ba aus Mauretanien, die 29-Jährige durfte sich bei ihrem großen olympischen Abenteuer aber über eine neue persönliche Bestleistung von 15,26 Sekunden freuen.

Für den ersten deutschen Starter waren die Spiele ebenfalls schnell beendet. Der deutsche Serienmeister Karl Bebendorf (Dresden) schied über 3000 m Hindernis als Elfter seines Vorlaufs in 8:33,27 Minuten aus.

Insgesamt 48 Leichtathletik-Entscheidungen stehen bis zum Schlusstag der Spiele an, die Marathons und die Geher-Wettbewerbe werden wegen der erträglicheren klimatischen Verhältnisse im nordjapanischen Sapporo ausgetragen.