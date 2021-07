Tokio (SID) - US-Hoffnungsträger Trayvon Bromell hat bei Olympia in Tokio nur mit Mühe das Halbfinale über 100 m erreicht. Der 26 Jahre alte Topfavorit, mit 9,77 Sekunden in diesem Jahr die Nummer eins der Welt, kam in seinem Vorlauf in 10,05 Sekunden auf Rang vier und erreichte nur über die Zeit die nächste Runde am Sonntag (12.10 Uhr MESZ).

Auch Ex-Weltmeister Yohan Blake (Jamaika) blieb in 10,06 Sekunden unter seinen Möglichkeiten. Die schnellste Zeit der insgesamt sieben Vorläufe lief der Kanadier Andre de Grasse (9,91).

In Japan geht es am Sonntagabend um 14.50 Uhr MESZ um die Nachfolge von Usain Bolt, der 2008, 2012 und 2016 gewonnen hatte. Bromell wäre erster Sieger aus den USA seit Justin Gatlin 2004.

Gold-Favorit Bromell stand doppelt im Fokus. Die nigerianische Topsprinterin Blessing Okagbare, die am Samstag wegen einer positiven Dopingprobe vor dem Halbfinale über 100 m vorläufig gesperrt worden war, gehört zu seiner Trainingsgruppe in Florida.

Die USA müssen in Tokio auf Weltmeister Christian Coleman verzichten, der wegen drei Verstößen gegen die Meldepflicht für Dopingkontrollen bis ins kommende Jahr gesperrt ist.

Ein deutscher Sprinter fehlte im Einzel, der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) schickt aber eine 4x100-m-Staffel ins Rennen.