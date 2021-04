Leinfelden-Echterdingen (SID) - Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat sich für eine Corona-Impfung der deutschen Olympia-Teilnehmer ausgesprochen. "Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Aber wir alle haben für diesen Traum so viel geopfert. Wir wollen uns nicht vordrängen, aber für diesen Traum würde ich die Ausnahme zulassen", sagte der 31-Jährige am Mittwoch: "Die Olympischen Spiele bringen so viel Positives für die Gesellschaft. Wenn es möglich sein sollte, bin ich dafür, die Athleten zu impfen, die das möchten."