Tokio (SID) - Aufgrund ungünstiger Wetterverhältnisse werden unter anderem der Vorlauf des Deutschland-Achters und das Viertelfinale von Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler bei den Olympischen Spielen in Tokio vorgezogen. Der Weltverband FISA nahm kurzfristig Änderungen am Rennplan vor, am Montag finden demnach keine Läufe statt. Zudem werden die Achter-Vorläufe der Männer und Frauen von Sonntag auf Samstag verlegt.

Wie die FISA mitteilte, werde mit "starkem Wind und starken Böen, die wahrscheinlich für ungleiche Rennbedingungen" sorgen, gerechnet. Der Vorlauf des deutschen Achters findet nun am Samstagmorgen (5.00 Uhr MESZ) statt. Zeidlers Viertelfinale war ursprünglich für Montag angesetzt, nach der Änderung ist er bereits am Sonntag wieder gefordert.

"Wir müssen es hinnehmen, wie es ist, und dürfen nicht lange darüber nachdenken. Vielmehr gilt es, dass wir uns auf das Rennen einstellen und das Beste daraus machen", sagte Achter-Bundestrainer Uwe Bender, der das Training am Freitagnachmittag verkürzte. Nach der Bekanntgabe sei "reagiert und die direkte Wettkampfvorbereitung" vorgezogen worden.